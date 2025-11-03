Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

Organisé par

Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

À propos de cet événement

Fête de Noël du CIVA 2025

5485 Chem. de la Côte-Saint-Paul

Montréal, QC H4C 1X3, Canada

Cotisation membre annuelle
25 $

Les membres participant actifs du CIVA peuvent participer aux activités et bénéficier des services du CIVA. La cotisation membre est renouvelable en septembre.

Billet régulier
30 $

Les billets membres s'adressent aux personnes en situation de handicap physique membres du CIVA. Pour devenir membre, acquittez les frais de cotisation annuelle de 25$ renouvelable en septembre.

Ajouter un don pour Centre d'intégration à la vie active (CIVA)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!