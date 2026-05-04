Fondation du Collège Mont-Sacré-Coeur

Organisé par

Fondation du Collège Mont-Sacré-Coeur

À propos de cet événement

Fête des Élites

210 Rue Denison E

Granby, QC J2G 9M1, Canada

Présentateur ( exclusif)
1 000 $

La fête des Élites présentée par [votre nom d'entreprise]. Logo sur tous les visuels, mention micro et réseaux sociaux, présence sur site (kiosque) et activation possible (jeu). Possibilité d'inclure des billets pour l'événement.

Partenaire Or
500 $

Logo visible sur affiches et réseaux sociaux. Présentation d'un jeu d'adresse avec affiche dédiée et mention officielle lors de l'événement. Possibilité d'inclure des billets pour l'événement.

Partenaire Argent
300 $

Logo sur les visuels de communication et mention sur les réseaux sociaux.

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