Organisé par
À propos de cet événement
La fête des Élites présentée par [votre nom d'entreprise]. Logo sur tous les visuels, mention micro et réseaux sociaux, présence sur site (kiosque) et activation possible (jeu). Possibilité d'inclure des billets pour l'événement.
Logo visible sur affiches et réseaux sociaux. Présentation d'un jeu d'adresse avec affiche dédiée et mention officielle lors de l'événement. Possibilité d'inclure des billets pour l'événement.
Logo sur les visuels de communication et mention sur les réseaux sociaux.
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