Fondation de l'Institut Saint-Joseph
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Ventes fermées

Offre gourmande du MEZZE pour la fête des Mères

900 Av. Joffre

Québec, QC G1S 1V7, Canada

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Menu 1: Entrées - Kleftiko d'agneau - Dessert
49,95 $

Entrées (3): Tzatziki et son pain pita / Feuilles de vigne farcies au riz, fines herbes et raisins de Corinthe / Feuilleté aux épinards et féta (Spanakopita)

Repas principal: Agneau cuit à l'étouffée, servi avec un mélange de légumes et pommes de terre, le tout gratiné à la feta (Kleftiko d'agneau)

Dessert: Baklavas croustillants

Menu 2: Entrées - Demi-poulet Lemonato - Dessert
44,95 $

Entrées (3): Tzatziki et son pain pita / Feuilles de vigne farcies au riz, fines herbes et raisins de Corinthe / Feuilleté aux épinards et féta (Spanakopita)

Repas principal: Demi-poulet Lemonato (Poulet rôti à l'huile d'olive, agrumes et thym frais, servi avec accompagnements)

Dessert: Baklavas croustillants

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