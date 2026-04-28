Offre gourmande du MEZZE pour la fête des Mères

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À propos de cet événement
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Entrées (3): Tzatziki et son pain pita / Feuilles de vigne farcies au riz, fines herbes et raisins de Corinthe / Feuilleté aux épinards et féta (Spanakopita)
Repas principal: Agneau cuit à l'étouffée, servi avec un mélange de légumes et pommes de terre, le tout gratiné à la feta (Kleftiko d'agneau)
Dessert: Baklavas croustillants
Entrées (3): Tzatziki et son pain pita / Feuilles de vigne farcies au riz, fines herbes et raisins de Corinthe / Feuilleté aux épinards et féta (Spanakopita)
Repas principal: Demi-poulet Lemonato (Poulet rôti à l'huile d'olive, agrumes et thym frais, servi avec accompagnements)
Dessert: Baklavas croustillants
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