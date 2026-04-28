Offre gourmande du MEZZE pour la fête des Mères

Entrées (3): Tzatziki et son pain pita / Feuilles de vigne farcies au riz, fines herbes et raisins de Corinthe / Feuilleté aux épinards et féta (Spanakopita)

Repas principal: Agneau cuit à l'étouffée, servi avec un mélange de légumes et pommes de terre, le tout gratiné à la feta (Kleftiko d'agneau)

Dessert: Baklavas croustillants