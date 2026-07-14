Fete des voisins 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Le BBQ débutera à 18 h après l'allocution d'Éric, président du RPDMO, et la musique suivra vers 19 h.
Une option végétarienne est disponible, vous pourrez indiquer votre chaoix au moment de payer.
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Activitée ludique ouverte à tous
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