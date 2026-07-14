A group of people are gathered under a large white tent in a wooded area with a lake visible in the background.
Regroupement des Propriétaires au Domaine Mont Orford - RPDMO

Organisé par

Regroupement des Propriétaires au Domaine Mont Orford - RPDMO

À propos de cet événement

Fete des voisins 2026

A la plage !

Le BBQ Adulte et danse
20 $

Le BBQ débutera à 18 h après l'allocution d'Éric, président du RPDMO, et la musique suivra vers 19 h.

Une option végétarienne est disponible, vous pourrez indiquer votre chaoix au moment de payer.

BBQ Invité non-résident et danse
30 $

Le BBQ débutera à 18 h après l'allocution d'Éric, président du RPDMO, et la musique suivra vers 19 h.

Une option végétarienne est disponible, vous pourrez indiquer votre chaoix au moment de payer.

BBQ et danse (moins de 12 ans)
5 $

Le BBQ débutera à 18 h après l'allocution d'Éric, président du RPDMO, et la musique suivra vers 19 h.

Une option végétarienne est disponible, vous pourrez indiquer votre chaoix au moment de payer.

Traversée du Lac O'Malley ADULTE
Gratuit

Activitée ludique ouverte à tous

Traversée du Lac O'Malley ENFANT
Gratuit

Activitée ludique ouverte à tous

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