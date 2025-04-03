Fête du livre de Comme des géants

4 MAI de 11h00 à 11h45 - Est-ce que tu t’es déjà retrouvé dans la peau d’un chat? Attention, pas n’importe quel chat, celui de "Peter le chat debout" écrit par Nadine Robert. Viens découvrir son histoire et apprendre à le dessiner.

