Fête du livre de Comme des géants

3 MAI de 14h00 à 15h00 - Viens dessiner des personnages et créer toute une bande d'insectes. L’occasion de s'amuser entre amis et de vivre des moments inoubliables!
Heure du conte et atelier de masque avec Nadine Robert
Gratuit
4 MAI de 11h00 à 11h45 - Est-ce que tu t’es déjà retrouvé dans la peau d’un chat? Attention, pas n’importe quel chat, celui de "Peter le chat debout" écrit par Nadine Robert. Viens découvrir son histoire et apprendre à le dessiner.
Heure du conte et atelier de macaron avec Nadine Robert
Gratuit
4 MAI de 14h30 à 15h15 - Viens écouter Nadine te raconter l’histoire d’un courageux mulot qui ne reculera devant rien ni personne pour ramener un œuf dans son nid ("La marche du mulot"). En prime, fabrique un joli macaron de ton petit héros.
