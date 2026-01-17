BQAM-E

BQAM-E

Fête du Vélo d'Hiver 2026

1900 Rue le Ber

Montréal, QC H3K 2A4, Canada

Inscription GRATUITE - FVDH26
Gratuit

Cette inscription vous donne accès au TIRAGE AU SORT (2 billets), à un REPAS GRATUIT, un ajustement mécanique de base accompagné de bénévoles à BQAM-E ou CYCLE 7, à une communauté magnifique !

Inscription avec DON de 5$ - FVDH26
5 $

Cette inscription vous donne accès au TIRAGE AU SORT (3 billets), à un REPAS GRATUIT, un ajustement mécanique de base accompagné de bénévoles à BQAM-E ou CYCLE 7, à une communauté magnifique ! Merci pour votre 💙 DON 💙

Inscription avec DON de 10$ - FVDH26
10 $

Cette inscription vous donne accès au TIRAGE AU SORT (3 billets), à un REPAS GRATUIT, un ajustement mécanique de base accompagné de bénévoles à BQAM-E ou CYCLE 7, à une communauté magnifique ! Merci pour votre 💙 DON 💙

Inscription avec DON VOLONTAIRE - FVDH26
Payez ce que vous pouvez

Cette inscription vous donne accès au TIRAGE AU SORT (3 billets), à un REPAS GRATUIT, un ajustement mécanique de base accompagné de bénévoles à BQAM-E ou CYCLE 7, à une communauté magnifique ! Merci pour votre 💙 DON 💙

