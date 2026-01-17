Fête du Vélo d'Hiver 2026

À propos de cet événement
Cette inscription vous donne accès au TIRAGE AU SORT (2 billets), à un REPAS GRATUIT, un ajustement mécanique de base accompagné de bénévoles à BQAM-E ou CYCLE 7, à une communauté magnifique !
Cette inscription vous donne accès au TIRAGE AU SORT (3 billets), à un REPAS GRATUIT, un ajustement mécanique de base accompagné de bénévoles à BQAM-E ou CYCLE 7, à une communauté magnifique ! Merci pour votre 💙 DON 💙
Cette inscription vous donne accès au TIRAGE AU SORT (3 billets), à un REPAS GRATUIT, un ajustement mécanique de base accompagné de bénévoles à BQAM-E ou CYCLE 7, à une communauté magnifique ! Merci pour votre 💙 DON 💙
Cette inscription vous donne accès au TIRAGE AU SORT (3 billets), à un REPAS GRATUIT, un ajustement mécanique de base accompagné de bénévoles à BQAM-E ou CYCLE 7, à une communauté magnifique ! Merci pour votre 💙 DON 💙
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!