Fondation du Carrefour de solidarité internationale

Organisé par

Fondation du Carrefour de solidarité internationale

À propos de cet événement

Fête estivale du Carrefour de solidarité internationale

165 Rue Moore

Sherbrooke, QC J1H 1B8, Canada

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L’inscription est entièrement gratuite. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible de faire une contribution volontaire sur place ou directement ici via ce formulaire d'inscription. À titre indicatif, nous estimons à 20$ le prix du repas et des consommations pour une personne. Tous les fonds amassés lors de l'événement seront versés à notre Fondation afin de soutenir notre initiative « Tisser des ponts en santé au Pérou ».

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