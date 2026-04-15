Fête estivale du Carrefour de solidarité internationale

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À propos de cet événement
L’inscription est entièrement gratuite. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible de faire une contribution volontaire sur place ou directement ici via ce formulaire d'inscription. À titre indicatif, nous estimons à 20$ le prix du repas et des consommations pour une personne. Tous les fonds amassés lors de l'événement seront versés à notre Fondation afin de soutenir notre initiative « Tisser des ponts en santé au Pérou ».
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