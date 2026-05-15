Fête nationale du Québec à la Maison André-Benjamin-Papineau

Profitez librement du site extérieur de la Maison André-Benjamin-Papineau tout au long de la journée : animations, ambiance festive, personnages historiques, jeux d’antan, espace détente et plus encore!





Votre réservation vous donne également accès à la visite autonome des expositions de la Maison, selon l’achalandage sur place.





Certaines activités à capacité limitée nécessitent une réservation distincte.