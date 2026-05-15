Fête nationale du Québec à la Maison André-Benjamin-Papineau

À propos de cet événement
Profitez librement du site extérieur de la Maison André-Benjamin-Papineau tout au long de la journée : animations, ambiance festive, personnages historiques, jeux d’antan, espace détente et plus encore!
Votre réservation vous donne également accès à la visite autonome des expositions de la Maison, selon l’achalandage sur place.
Certaines activités à capacité limitée nécessitent une réservation distincte.
Venez chanter, danser et vous amuser en famille lors d’un spectacle participatif qui saura plaire aux petits comme aux grands !
Votre réservation vous permet d’accéder au chapiteau en priorité.
Elle inclut également l’accès au site, aux animations extérieures et à la visite autonome de la Maison, selon l’achalandage.
Découvrez la Maison André-Benjamin-Papineau en famille à travers une courte visite guidée dynamique, pensée pour petits et grands.
Votre réservation vous permet d’accéder à la visite guidée express en priorité.
Elle inclut également l’accès au site, aux animations extérieures et à la visite autonome de la Maison, selon l’achalandage.
Découvrez la Maison André-Benjamin-Papineau à travers une visite guidée qui vous plongera dans l’histoire du lieu, de ses occupants et du contexte historique qui l’entoure.
Votre réservation vous permet d’accéder à la visite guidée régulière en priorité.
Elle inclut également l’accès au site, aux animations extérieures et à la visite autonome de la Maison, selon l’achalandage.
Rassemblez-vous sous le chapiteau pour chanter et célébrer la Fête nationale avec Stéphanie Bédard à travers un spectacle festif mettant en vedette de grands classiques de la chanson québécoise.
Votre réservation vous permet d’accéder au chapiteau en priorité.
Elle inclut également l’accès au site, aux animations extérieures et à la visite autonome de la Maison, selon l’achalandage.
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