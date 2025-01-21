Février 2025

Nous allons nous défouler dans une salle de défoulement (rageroom) à Hekatomb de 19 h à 20 h. Une salle de défoulement permet à la fois d'évacuer toutes sortes d'émotions négatives, libérer le stress et diminuer l'anxiété. Sur place, le jeune doit absolument enfiler une combinaison de protection, un casque, des lunettes et des gants. Nous conseillons que le jeunes apportes des souliers fermés pour l'activité.

Nous allons nous défouler dans une salle de défoulement (rageroom) à Hekatomb de 19 h à 20 h. Une salle de défoulement permet à la fois d'évacuer toutes sortes d'émotions négatives, libérer le stress et diminuer l'anxiété. Sur place, le jeune doit absolument enfiler une combinaison de protection, un casque, des lunettes et des gants. Nous conseillons que le jeunes apportes des souliers fermés pour l'activité.

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