Février 2025

Nous allons jouer aux quilles à Saint-Nicolas de 19 h à 20 h.
Nous allons jouer aux quilles à Saint-Nicolas de 19 h à 20 h.
Ados aux fourneaux - 21 février, 11 h 30
Gratuit
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes afin de remplir les frigos partagés et les services d'entraide.
Nous allons cuisiner une soupe et du tofu général tao.
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes afin de remplir les frigos partagés et les services d'entraide.
Nous allons cuisiner une soupe et du tofu général tao.
Salle de défoulement - 27 février, 18 h15
18 $
Nous allons nous défouler dans une salle de défoulement (rageroom) à Hekatomb de 19 h à 20 h. Une salle de défoulement permet à la fois d'évacuer toutes sortes d'émotions négatives, libérer le stress et diminuer l'anxiété.
Sur place, le jeune doit absolument enfiler une combinaison de protection, un casque, des lunettes et des gants. Nous conseillons que le jeunes apportes des souliers fermés pour l'activité.
Nous allons nous défouler dans une salle de défoulement (rageroom) à Hekatomb de 19 h à 20 h. Une salle de défoulement permet à la fois d'évacuer toutes sortes d'émotions négatives, libérer le stress et diminuer l'anxiété.
Sur place, le jeune doit absolument enfiler une combinaison de protection, un casque, des lunettes et des gants. Nous conseillons que le jeunes apportes des souliers fermés pour l'activité.
Sentier de patin - 28 février, 18 h 30
Gratuit
Nous allons patiner dans les sentiers du Golf Beaurivage. Un chocolat chaud sera servis à la fin de l'activité.
Nous allons patiner dans les sentiers du Golf Beaurivage. Un chocolat chaud sera servis à la fin de l'activité.
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