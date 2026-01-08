Février 2026

À propos de cet événement
Cet atelier a pour objectif d’aider les participants à mieux prendre soin de leur santé psychologique. Ils y apprendront à reconnaître et à mieux gérer leur anxiété, à développer leur capacité d’introspection et à renforcer des relations positives et respectueuses avec les autres, afin de réduire les risques de détresse psychologique.
Nous cuisinons des repas pour remettre au Service d'Entraide de Saint-Étienne.
Nous allons patiner dans les sentiers du Golf Beaurivage. Un chocolat chaud sera servi à la fin de l'activité.
Des activités seront proposées afin de favoriser le bien-être et la prise de soin de soi. Celles-ci incluront une activité de reconnaissance personnelle, une dégustation de produits en lien avec la Saint-Valentin, ainsi que des échanges autour de différents sujets portant sur l’amour de soi.
Viens fabriquer ton propre porte-clés ou une figurine de ton choix ! Nous utiliserons de la pâte polymère, aussi appelée pâte Fimo. C’est l’occasion idéale de découvrir et d’exprimer tes talents artistiques.
Venez à la rencontre de l’organisme Le Contrevent, qui animera un atelier portant sur la santé mentale et les proches aidants.
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes de Lévis afin de cuisiner des repas pour les frigos partagés et les services d'entraide. Nous cuisinons entre MDJ au Centre civique de St-Jean-Chrysostome.
Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Il doit également avoir des souliers d'intérieur.
Le jeune a aussi une portion des plats cuisinés et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai.
Viens faire de l’escalade à L’Accroché avec nous ! Nous aurons deux heures pour grimper.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!