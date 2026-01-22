Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Organisé par

Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

À propos de cet événement

Février 2026

Comité jeunes - 5 fév @18h30-19h30 SORB item
Comité jeunes - 5 fév @18h30-19h30 SORB
Gratuit

Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.

LIFTS ÉRAB: comité jeunes - 5 fév @17h45-21h15 item
LIFTS ÉRAB: comité jeunes - 5 fév @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Bora-Parc - 6 fév @17h30-22h item
Bora-Parc - 6 fév @17h30-22h
27,50 $

Nous allons profiter d'un bon 2h30 de piscine au Bora Parc en soirée. La piscine ferme seulement à 21h. Autant en profiter! C'est pas le sud (et en fait, on est au nord de Lévis), mais il va faire chaud. Let's go!

Donjons & Dragons - 10 et 24 fév @18h30-20h30 SORB item
Donjons & Dragons - 10 et 24 fév @18h30-20h30 SORB
Gratuit

On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

Show d'impro - 11 fév @18h30-22h item
Show d'impro - 11 fév @18h30-22h
Gratuit

On va au CÉGEP de Lévis pour assister à un show d'impro de l'un de nos jeunes.

Touski Cuisine - 12 fév @18h-21h ÉRAB item
Touski Cuisine - 12 fév @18h-21h ÉRAB
Gratuit

On vide notre frigo et notre garde-manger. On cuisine avec "touski" nous reste.

LIFTS SORB: Touski Cuisine - 12 fév @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: Touski Cuisine - 12 fév @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Impro & Karaoké - 13 fév @18h-21h30 ÉRAB item
Impro & Karaoké - 13 fév @18h-21h30 ÉRAB
Gratuit

On fait de l'impro en début de soirée, puis on switch la vibe pour faire du gros karaoké avec notre gros système de son et nos jeunes DJ en herbe.

LIFTS SORB: Impro & Karaoké - 13 fév @18h-21h30 item
LIFTS SORB: Impro & Karaoké - 13 fév @18h-21h30
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Party de ménage - 17 février @18h-21h item
Party de ménage - 17 février @18h-21h
Gratuit

Toujours à la demande des jeunes, on refait un party de ménage avec autant de musicalité que de propreté!

Cuisine collective - 18 fév @17h30-21h15 ÉRAB item
Cuisine collective - 18 fév @17h30-21h15 ÉRAB
Gratuit

Au menu ce mois-ci: Recette de homard!

LIFTS SORB: cuisine collective - 18 fév @17h15-21h30 item
LIFTS SORB: cuisine collective - 18 fév @17h15-21h30
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Touski Brico - 19 fév @18h-21h ÉRAB item
Touski Brico - 19 fév @18h-21h ÉRAB
Gratuit

On vide notre porte 2 bien remplie à rabord de tout ce qu'elle a pour faire de la brico, de la peinture, du henné, etc.

LIFTS SORB: Touski Brico - 19 fév @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: Touski Brico - 19 fév @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Ados aux Fourneaux - 20 fév @11h30-16h30 item
Ados aux Fourneaux - 20 fév @11h30-16h30
Gratuit

Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!

Bataille de forts - 20 fév @18h30-21h30 SORB item
Bataille de forts - 20 fév @18h30-21h30 SORB
Gratuit

Nous faisons une compétition et bataille de forts parce que c'est les joies de l'hiver. Surtout, préparez-vous à un épique Capture the Flag!

LIFTS ÉRAB: Bataille de forts - 20 fév @17h45-21h45 item
LIFTS ÉRAB: Bataille de forts - 20 fév @17h45-21h45
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Sculpture sur glace - 21 fév @9h-13h item
Sculpture sur glace - 21 fév @9h-13h
Gratuit

Le Café du Village nous accueille pour un atelier de Sculpture sur Glace ouvert à tous. L'atelier est supervisé par un sculpteur professionnel. C'est donc le moment parfait pour essayer quelque chose de nouveau!

Rassemblement Jeunesse Lévis - 21 fév @13h-20h item
Rassemblement Jeunesse Lévis - 21 fév @13h-20h
Gratuit

Grosse troisième édition du RJL: musicothérapie, atelier de peinture et de décoration de tasse, souper inclus du Alicia Sanchez et, cerise sur le sundae, nous accueillons l'actrice et enseignante québécoise Fabiola Nyrva Aladin.

Jasons Justin Peu - 26 fév @19h30-21h ÉRAB item
Jasons Justin Peu - 26 fév @19h30-21h ÉRAB
Gratuit

Soirée discussion sans réserve ou tabou.

LIFTS SORB: Jasons Justin Peu - 26 fév @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: Jasons Justin Peu - 26 fév @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Gym à l'Aubier - 27 fév @18h30-21h30 item
Gym à l'Aubier - 27 fév @18h30-21h30
Gratuit

Nous allons au gym à l'Aubier avec la MDJ la Ruche.

Visite d'une résidence personnages âgées - 28 fév @12h-16h item
Visite d'une résidence personnages âgées - 28 fév @12h-16h
Gratuit

Nous retournons à l'Île d'Orléans pour visiter et animer un atelier pour des personnes âgées.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!