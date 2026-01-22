Février 2026

Organisé par
Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Nous allons profiter d'un bon 2h30 de piscine au Bora Parc en soirée. La piscine ferme seulement à 21h. Autant en profiter! C'est pas le sud (et en fait, on est au nord de Lévis), mais il va faire chaud. Let's go!
On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
On va au CÉGEP de Lévis pour assister à un show d'impro de l'un de nos jeunes.
On vide notre frigo et notre garde-manger. On cuisine avec "touski" nous reste.
On fait de l'impro en début de soirée, puis on switch la vibe pour faire du gros karaoké avec notre gros système de son et nos jeunes DJ en herbe.
Toujours à la demande des jeunes, on refait un party de ménage avec autant de musicalité que de propreté!
Au menu ce mois-ci: Recette de homard!
On vide notre porte 2 bien remplie à rabord de tout ce qu'elle a pour faire de la brico, de la peinture, du henné, etc.
Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!
Nous faisons une compétition et bataille de forts parce que c'est les joies de l'hiver. Surtout, préparez-vous à un épique Capture the Flag!
Le Café du Village nous accueille pour un atelier de Sculpture sur Glace ouvert à tous. L'atelier est supervisé par un sculpteur professionnel. C'est donc le moment parfait pour essayer quelque chose de nouveau!
Grosse troisième édition du RJL: musicothérapie, atelier de peinture et de décoration de tasse, souper inclus du Alicia Sanchez et, cerise sur le sundae, nous accueillons l'actrice et enseignante québécoise Fabiola Nyrva Aladin.
Soirée discussion sans réserve ou tabou.
Nous allons au gym à l'Aubier avec la MDJ la Ruche.
Nous retournons à l'Île d'Orléans pour visiter et animer un atelier pour des personnes âgées.
