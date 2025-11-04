Fièrement Agricole - Recettes d'héritage

Elles portent l’âme de nos familles, la mémoire des champs, la chaleur d’une cuisine animée, le rire des grands-mamans et la transmission d’un savoir précieux.

Avec 400 pages richement illustrées, ce livre à couverture rigide rassemble des recettes authentiques, des histoires de femmes agricultrices et des trésors culinaires du terroir qui ont façonné nos campagnes et nos tables. Chaque chapitre est une porte ouverte sur une époque, une tradition ou une main généreuse qui a pétri, mijoté et transmis.