Journée communautaire | Fierté de Québec 2026

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À propos de cet événement
Frais : 100 $
TPS : 5 $
TVQ : 9.98 $
Frais : 300 $
TPS : 15 $
TVQ : 29.93 $
Frais : 750 $
TPS : 37.50 $
TVQ : 74.81 $
Frais : 500 $
TPS : 25 $
TVQ : 49.88 $
Frais : 750 $
TPS : 37.50 $
TVQ : 74.81 $
Poids d'ancrages, montage et démontage inclus. Seulement le toit est compris, il n'y a donc pas de murs.
Vous avez également l'option d'utiliser votre propre tente. Si vous apportez votre propre tente, veuillez prévoir des poids d'ancrage.
Frais : 250 $
TPS : 12.50 $
TVQ : 24.94 $
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