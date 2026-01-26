Alliance Arc-en-ciel de Québec

Organisé par

Alliance Arc-en-ciel de Québec

À propos de cet événement

Journée communautaire | Fierté de Québec 2026

Organisation - Budget annuel de moins de 25 000 $
114,98 $

Frais : 100 $

TPS : 5 $

TVQ : 9.98 $

Organisation - Budget annuel de plus de 25 000 $
344,93 $

Frais : 300 $

TPS : 15 $

TVQ : 29.93 $

Syndicat, parti politique, organisation gouvernementale
862,31 $

Frais : 750 $

TPS : 37.50 $

TVQ : 74.81 $

Entreprise - Budget annuel de moins de 500 000$
574,88 $

Frais : 500 $

TPS : 25 $

TVQ : 49.88 $

Entreprise - Budget annuel de plus de 500 000$
862,31 $

Frais : 750 $

TPS : 37.50 $

TVQ : 74.81 $

Location de tente et poids d'ancrage
287,44 $

Poids d'ancrages, montage et démontage inclus. Seulement le toit est compris, il n'y a donc pas de murs.


Vous avez également l'option d'utiliser votre propre tente. Si vous apportez votre propre tente, veuillez prévoir des poids d'ancrage.


Frais : 250 $

TPS : 12.50 $

TVQ : 24.94 $

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