Journée communautaire | Fierté de Québec 2026

Poids d'ancrages, montage et démontage inclus. Seulement le toit est compris, il n'y a donc pas de murs.





Vous avez également l'option d'utiliser votre propre tente. Si vous apportez votre propre tente, veuillez prévoir des poids d'ancrage.





Frais : 250 $

TPS : 12.50 $

TVQ : 24.94 $