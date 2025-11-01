Ecuadorian Association of British Columbia

Fiestas de Quito y Campeonato de 40

3920 Hastings St

Burnaby, BC V5C 6C7, Canada

Admission générale
Gratuit

Incluye Canelazo de bienvenida

Championnat de 40 - Inscription individuelle
5 $

Incluye Canelazo de bienvenida

Championnat de 40 - Inscription en couple
10 $

Incluye Canelazo de bienvenida

Option de dons 1
5 $

Apoya a la Asociación de Ecuatorianos con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.

Option de don 2
10 $

Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.

Option de don
15 $

Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.

