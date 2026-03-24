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À propos de cet événement
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Billet d'entrée au tournoi. 25 $ par personne. Comprend la participation au tournoi FIFA, et l'accès à tous les matchs, avec nourriture et boissons fournies.
Entrée pour les non-joueurs pour regarder le tournoi NSBE FIFA. 5 $ par personne. Comprend l'accès à tous les matchs (y compris les grands matchs à l'écran) ainsi que de la nourriture et des boissons.
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