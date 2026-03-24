NSBE University of Regina Chapter
NSBE University of Regina Chapter a d'autres campagnes qui pourraient vous plaire.

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.

NSBE University of Regina Chapter

Organisé par

NSBE University of Regina Chapter

À propos de cet événement

Ventes fermées

Tournoi FIFA

University of Regina Campus ED388

Ajouter un don pour NSBE University of Regina Chapter

$

Billet d'entrée au tournoi
25 $

Billet d'entrée au tournoi. 25 $ par personne. Comprend la participation au tournoi FIFA, et l'accès à tous les matchs, avec nourriture et boissons fournies.

Passe spectateur
5 $

Entrée pour les non-joueurs pour regarder le tournoi NSBE FIFA. 5 $ par personne. Comprend l'accès à tous les matchs (y compris les grands matchs à l'écran) ainsi que de la nourriture et des boissons.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!