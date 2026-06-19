Filles d'Honorius et Wilfrid -Lazaro

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À la Maison de la culture de Bellechasse-14 heures
Au programme :
Susan Pinette Présentation de l’université d’Orono et de son programme d’études franco-américaines
Robert Sylvain Mémère’s notebook
Martin Aucoin Présentation de musique traditionnelle québécoise
Brad Cormier Propos sur les relations francos-américaines
À la Maison de la culture de Bellechasse-19 heures
Un spectacle de création scénique et mémorielle, créé par Valérie Bilodeau et Abby Paige, qui marie le conte, le théâtre et la musique.
À la Maison de la culture de Bellechasse-21 heures
Une soirée en musique traditionnelle où vous pouvez participer. Animée par Martin Aucoin. N'oubliez pas votre instrument !
118 $ par chambre/par nuit
Samedi-10h30. Duré 1h30. Sur réservation. By reservation
Café le Perpétuel samedi 11 juillet à 17 heures. Incluant taxes et pourboire.
Café le Perpétuel. Dimanche 12 juillet, à compter de 8h.
Un brunch traditionnel québécois. Sur réservation. By réservation. Incluant taxes et pourboire.
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