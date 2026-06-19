A circular logo with the text "Filles d'Honorius & Wilfrid" is framed by floral and leaf motifs against a light background with horizontal lines.
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À propos de cette boutique

Filles d'Honorius et Wilfrid -Lazaro

Micro-ouvert franco-américain
10 $

À la Maison de la culture de Bellechasse-14 heures

Au programme :

Susan Pinette Présentation de l’université d’Orono et de son programme d’études franco-américaines


Robert Sylvain Mémère’s notebook


Martin Aucoin Présentation de musique traditionnelle québécoise


Brad Cormier Propos sur les relations francos-américaines


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Spectacle laboratoire Filles d'Honorius et Wilfrid
22 $

À la Maison de la culture de Bellechasse-19 heures

Un spectacle de création scénique et mémorielle, créé par Valérie Bilodeau et Abby Paige, qui marie le conte, le théâtre et la musique.

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Soirée musicale «jam» traditionnelle
18 $

À la Maison de la culture de Bellechasse-21 heures

Une soirée en musique traditionnelle où vous pouvez participer. Animée par Martin Aucoin. N'oubliez pas votre instrument !


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Nuit au Motel Lazaro item
Nuit au Motel Lazaro
118 $

118 $ par chambre/par nuit

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Visite du Musée des soeurs de N-Dame-du Perpétuel-Secours item
Visite du Musée des soeurs de N-Dame-du Perpétuel-Secours
15 $

Samedi-10h30. Duré 1h30. Sur réservation. By reservation

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Souper traditionnel québécois item
Souper traditionnel québécois
34 $

Café le Perpétuel samedi 11 juillet à 17 heures. Incluant taxes et pourboire.

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Brunch traditionnel québécois item
Brunch traditionnel québécois
29 $

Café le Perpétuel. Dimanche 12 juillet, à compter de 8h.

Un brunch traditionnel québécois. Sur réservation. By réservation. Incluant taxes et pourboire.

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