<p>Séance de projection et discussion : Ils sont sacrés</p>

Organisé par
À propos de cet événement
Rejoignez-nous en personne au Centre de communication De Grandpré à The Neuro. Ce billet vous donne accès à la projection du film et à la discussion en direct. Les places sont limitées, veuillez donc vous inscrire tôt pour réserver votre place.
Assistez à l'événement en direct en ligne via Zoom. Vous recevrez le lien de connexion dans votre email de confirmation.
Accès virtuel réservé aux aînés et invités spéciaux.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!