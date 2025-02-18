Festival Filministes

Filministes pour emporter

Filministes pour emporter - RÉGULIER item
Filministes pour emporter - RÉGULIER
50 $
Partout au Canada, plongez dans l’univers du cinéma féministe grâce à une programmation en ligne exclusive sur Tënk, disponible du 5 au 16 mars 2025. Cette année, nous avons conçu une trousse pour accompagner vos projections de groupe – que ce soit entre ami·e·s, dans un café, en famille ou au sein de votre organisme.
Filministes pour emporter - SOLIDAIRE item
Filministes pour emporter - SOLIDAIRE
70 $
