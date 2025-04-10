Fin de semaine de vannerie

Veuillez sélectionner cette option uniquement si vous résidez dans l'une des municipalités subventionnées suivantes : Boileau, Bowman, Duhamel, Lac-des-Plages, Montpellier, Namur, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Émile-de-Suffolk, ou Val-des-Bois.
Pour vous référer à notre échelle tarifaire, vous pouvez visiter notre site web via la catégorie «Activité», vous retrouverez la page «Tarification sociale». Un rappel pour vous mentionner que nous choisissons de cultiver la confiance en permettant à chaque personne et famille de déterminer le tarif qui correspond à leur situation, tout en tenant compte du nombre limité de places disponibles dans chaque palier tarifaire. La coopérative s'engage à garantir la confidentialité des choix de chacun.e.
Tarif réduit
130 $
Veuillez sélectionner cette option uniquement si vous ou votre famille se retrouve en situation de ressources financières limitées.
Tarif régulier
200 $
Veuillez sélectionner cette option si vous vous trouvez dans une situation suffisamment favorable pour répondre à vos besoins.
Ajouter un don pour Coopérative de solidarité des Forêts et des Gens
$
