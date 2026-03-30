AQEPA Mauricie-Centre-du-Québec

Organisé par

AQEPA Mauricie-Centre-du-Québec

À propos de cet événement

Fin de Semaine Familiale - Jouvence 2026

131 Chem. de Jouvence

Orford, QC J1X 6R2, Canada

Adulte membre Allié.e
196 $

FORMULE ''WEEK-END'' : Tarif/personne pour 2 nuits (repas de type buffet - pauses collations - Accès au site et aux activités)

Adulte membre Allié.e
65 $

FORMULE ''UNE JOURNÉE'' : Tarif/personne pour le samedi (2 repas - pauses collations - Accès au site et aux activités)

Adulte Non-membre (18 ans et +)
392 $

FORMULE ''WEEK-END'' : Tarif/personne pour 2 nuits (repas de type buffet - pauses collations - Accès au site et aux activités)

Adulte Non-membre (12 ans et +)
130 $

FORMULE ''UNE JOURNÉE'' : Tarif/personne pour le samedi (2 repas - pauses collations - Accès au site et aux activités)

Jeune de 12 à 17 ans
226 $

FORMULE ''WEEK-END'' : Tarif/personne pour 2 nuits (repas de type buffet - pauses collations - Accès au site et aux activités)

Enfant de 5 à 11 ans
70 $

FORMULE ''UNE JOURNÉE'' : Tarif/personne pour le samedi (2 repas - pauses collations - Accès au site et aux activités)

Enfant de 5 à 11 ans
214 $

FORMULE ''WEEK-END'' : Tarif/personne pour 2 nuits (repas de type buffet - pauses collations - Accès au site et aux activités)

Enfant de 3 à 4 ans
30 $

FORMULE ''UNE JOURNÉE'' : Tarif/personne pour le samedi (2 repas - pauses collations - Accès au site et aux activités)

Enfant de 3 à 4 ans
160 $

FORMULE ''WEEK-END'' : Tarif/personne pour 2 nuits (repas de type buffet - pauses collations - Accès au site et aux activités)

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