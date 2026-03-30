Fin de Semaine Familiale - Jouvence 2026

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À propos de cet événement
FORMULE ''WEEK-END'' : Tarif/personne pour 2 nuits (repas de type buffet - pauses collations - Accès au site et aux activités)
FORMULE ''UNE JOURNÉE'' : Tarif/personne pour le samedi (2 repas - pauses collations - Accès au site et aux activités)
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