Fin de semaine plein air 2026 - Journée samedi sans hébergement

Organisé par
À propos de cet événement
Chertsey, QC J0K 3K0, Canada
Si vous souhaitez réserver le dîner du samedi, veuillez sélectionner le billet « Dîner » autant de fois que le nombre de personnes qui prendront le repas.
Le tarif est le même pour tous. (2 ans et plus)
Si vous souhaitez également réserver le souper, merci de suivre la même procédure en sélectionnant le billet « Souper » selon le nombre de participant·es concernés.
Si vous souhaitez réserver le souper du samedi, veuillez sélectionner le billet « Souper » autant de fois que le nombre de personnes qui prendront le repas.
Le tarif est le même pour tous. (2 ans et plus)
Merci de vous assurer que le nombre de billets correspond exactement au nombre de participant·es qui prendront le repas.
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