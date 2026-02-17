Association Québécoise des Personnes de Petite Taille, AQPPT

Organisé par

Association Québécoise des Personnes de Petite Taille, AQPPT

À propos de cet événement

Fin de semaine plein air 2026 - Journée samedi sans hébergement

1651 Chem. Chertsey

Chertsey, QC J0K 3K0, Canada

Accès au camp (60 ans et plus)
14 $
Accès au camp (13 à 59 ans)
16 $
Accès au camp (6 à 12 ans)
11,50 $
Accès au camp (5 ans et moins)
Gratuit
Dîner du samedi (2 ans et plus)
17 $

Si vous souhaitez réserver le dîner du samedi, veuillez sélectionner le billet « Dîner » autant de fois que le nombre de personnes qui prendront le repas.

Le tarif est le même pour tous. (2 ans et plus)

Si vous souhaitez également réserver le souper, merci de suivre la même procédure en sélectionnant le billet « Souper » selon le nombre de participant·es concernés.

Souper du samedi (2 ans et plus)
17 $

Si vous souhaitez réserver le souper du samedi, veuillez sélectionner le billet « Souper » autant de fois que le nombre de personnes qui prendront le repas.

Le tarif est le même pour tous. (2 ans et plus)

Merci de vous assurer que le nombre de billets correspond exactement au nombre de participant·es qui prendront le repas.

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