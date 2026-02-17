Fin de semaine plein air 2026 - Journée samedi sans hébergement

Si vous souhaitez réserver le dîner du samedi , veuillez sélectionner le billet « Dîner » autant de fois que le nombre de personnes qui prendront le repas.

Le tarif est le même pour tous. (2 ans et plus)

Si vous souhaitez également réserver le souper, merci de suivre la même procédure en sélectionnant le billet « Souper » selon le nombre de participant·es concernés.