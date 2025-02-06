eventClosed

Finale Régionale de Secondaire en Spectacle - Lanaudière

901 Rue Saint-Louis

Terrebonne, QC J6W 1J7, Canada

Billet Régulier
CA$17
Billet d'admission générale destiné aux adultes.
Billet Étudiant
CA$12
Billet d'admission générale étudiant, destiné aux personnes âgées de 10 à 17 ans.
Billet Enfant
CA$10
Billet d'admission générale pour les enfants de moins de 10 ans.

