Finale régionale des jeux du Québec 2026

JEUX DU QUÉBEC
Admissibilité à la sélection provinciale (année 2011-2012-2013) :
Selon la réglementation de ski de fond Québec, pour être admissible à la sélection provincial les athlètes doivent répondre aux critères d’identification du niveau ESPOIR dans les catégories permises dans le cadre des Jeux du Québec :
● Être membre d’un club au Québec affilié à SFQ;
● Avoir une licence SFQ associée à ce club affilié au Québec;
● Avoir une adresse permanente au Québec depuis au moins un an.
