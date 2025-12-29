Club de ski de fond Évain

Organisé par

Club de ski de fond Évain

À propos de cet événement

Finale régionale des jeux du Québec 2026

450 Av. de l'Église

Rouyn-Noranda, QC J0Z 1B0, Canada

Admission Jeux du Québec
15 $

JEUX DU QUÉBEC
     Admissibilité à la sélection provinciale (année 2011-2012-2013) :

Selon la réglementation de ski de fond Québec, pour être admissible à la sélection provincial les athlètes doivent répondre aux critères d’identification du niveau ESPOIR dans les catégories permises dans le cadre des Jeux du Québec :

●      Être membre d’un club au Québec affilié à SFQ;

●      Avoir une licence SFQ associée à ce club affilié au Québec;

●      Avoir une adresse permanente au Québec depuis au moins un an.


 

Admission Course JackRabbit
15 $
License Ski de fond Québec
5 $
License Nordiq Canada
3 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!