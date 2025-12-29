Finale régionale des jeux du Québec 2026

JEUX DU QUÉBEC

Admissibilité à la sélection provinciale (année 2011-2012-2013) :

Selon la réglementation de ski de fond Québec, pour être admissible à la sélection provincial les athlètes doivent répondre aux critères d’identification du niveau ESPOIR dans les catégories permises dans le cadre des Jeux du Québec :

● Être membre d’un club au Québec affilié à SFQ;

● Avoir une licence SFQ associée à ce club affilié au Québec;

● Avoir une adresse permanente au Québec depuis au moins un an.



