Sport et Loisir de l'île de Montréal

Organisé par

Sport et Loisir de l'île de Montréal

À propos de cet événement

Finale régionale Ouest 1 de Secondaire en spectacle 2026

9199 Rue Centrale

LaSalle, QC H8R 2J9, Canada

Billet adulte
20 $

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Billet étudiant
10 $

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