Flash Ensemble

Organisé par

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À propos de cet événement

Financement du Salon de Quilles 31 Janvier 2026

845 Rte Marie-Victorin

Saint-Nicolas, QC G7A 3S8, Canada

Salon de Quilles St-Nicolas, 31 janvier, 10h à 12h30
35 $

Inscris-toi avant le 19 janvier pour participer à une activité de financement au salon de quilles de St-Nicolas. Le billet est au coût de 35 $ et inclut 2 h 30 de jeu, deux pointes de pizza et une frite.

Salon de Quilles St-Nicolas, 31 janvier, 13h à 15h30
35 $

Inscris-toi avant le 19 janvier pour participer à une activité de financement au salon de quilles de St-Nicolas. Le billet est au coût de 35 $ et inclut 2 h 30 de jeu, deux pointes de pizza et une frite.

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