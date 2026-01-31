Financement du Salon de Quilles 31 Janvier 2026

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À propos de cet événement
Inscris-toi avant le 19 janvier pour participer à une activité de financement au salon de quilles de St-Nicolas. Le billet est au coût de 35 $ et inclut 2 h 30 de jeu, deux pointes de pizza et une frite.
Inscris-toi avant le 19 janvier pour participer à une activité de financement au salon de quilles de St-Nicolas. Le billet est au coût de 35 $ et inclut 2 h 30 de jeu, deux pointes de pizza et une frite.
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