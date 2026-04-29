Maison du développement durable

Organisé par

Maison du développement durable

À propos de cet événement

Foire de l’emploi en développement durable · 5e édition

50 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H2X 3V4, Canada

Kiosque OBNL | Réservation avant le 1er juin
100 $

Sont inclus : collations, rafraîchissements et participation au cocktail de réseautage pour deux personnes

Kiosque Entreprises | Réservation avant le 1er juin
175 $

Sont inclus : collations, rafraîchissements et participation au cocktail de réseautage pour deux personnes

Kiosque OBNL | Réservation avant le 1er septembre
150 $

Sont inclus : collations, rafraîchissements et participation au cocktail de réseautage pour deux personnes

Kiosque Entreprises | Réservation avant le 1er septembre
205 $

Sont inclus : collations, rafraîchissements et participation au cocktail de réseautage pour deux personnes

Kiosque OBNL | Réservation jusqu’au 5 novembre
175 $

Sont inclus : collations, rafraîchissements et participation au cocktail de réseautage pour deux personnes

Kiosque Entreprises | Réservation jusqu’au 5 novembre
240 $

Sont inclus : collations, rafraîchissements et participation au cocktail de réseautage pour deux personnes

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