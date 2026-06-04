Foire Diversité Emploi 2026

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À propos de cet événement
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Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
1450$ avant taxes (15%) 1667.50$ taxes incluses
*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.
Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
1350$ avant taxes (15%) 1552.50$ taxes incluses
*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.
Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
1250$ avant taxes (15%) 1437.50$ taxes incluses
*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.
Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
1150$ avant taxes (15%) 1322.50$ taxes incluses
*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.
Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
950$ avant taxes (15%) 1092,50$ taxes incluses
*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.
Branchement électrique pour votre kiosque (15 ampères)
172.50$ taxes incluses
L'accès au Wi-Fi de l'emplacement (non-sécurisé) est inclus dans toute réservation de kiosque.
Si vous préférez une connexion internet sécurisée pour votre entreprise, un frais de 50$ plus taxes est à prévoir (1 jour)
57.50$ taxes incluses
1 boite repas (2 choix offerts)
- Baguette au rôti de bœuf, mayonnaise BBQ
- Salade-repas avec poulet ou végépâté (sans allergènes)
Taxes incluses.
*À noter que le Centre de foires permet d'apporter un repas-maison à consommer sur place si c'est votre choix. Il n'est pas contre pas autorisé à faire livrer de la nourriture sur place et ce, à aucun moment de la tenue de l'événement.
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