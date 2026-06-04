Actions interculturelles (AIDE)

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À propos de cet événement

Foire Diversité Emploi 2026

1600 Bd du Plateau-Saint-Joseph

Sherbrooke, QC J1L 0C8, Canada

Trier par catégorie

Entreprises/institutions 250 employés et +
1 667,50 $
Disponible jusqu'au 1 août

Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
1450$ avant taxes (15%) 1667.50$ taxes incluses
*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.

Entreprises/institutions 100-250 employés
1 552,50 $
Disponible jusqu'au 1 août

Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
1350$ avant taxes (15%) 1552.50$ taxes incluses

*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.

Entreprises/institutions 26-99 employés
1 437,50 $
Disponible jusqu'au 1 août

Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
1250$ avant taxes (15%) 1437.50$ taxes incluses

*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.

Entreprises/institutions 25 employés et -
1 322,50 $
Disponible jusqu'au 1 août

Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
1150$ avant taxes (15%) 1322.50$ taxes incluses

*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.

OBNL
1 092,50 $
Disponible jusqu'au 1 août

Rabais d'engagement de 200$ pour réservation avant le 1er août 2026.
950$ avant taxes (15%) 1092,50$ taxes incluses

*2 représentants par entreprise/kiosque inclus.

Besoin d'électricité (150$ avant taxes)
172,50 $

Branchement électrique pour votre kiosque (15 ampères)
172.50$ taxes incluses

Connexion internet sécurisée (1 jour - 50$ avant taxes)
57,50 $

L'accès au Wi-Fi de l'emplacement (non-sécurisé) est inclus dans toute réservation de kiosque.
Si vous préférez une connexion internet sécurisée pour votre entreprise, un frais de 50$ plus taxes est à prévoir (1 jour)
57.50$ taxes incluses

Besoin de boites repas - 1 par personne (20$ avant taxes)
25 $

1 boite repas (2 choix offerts)
- Baguette au rôti de bœuf, mayonnaise BBQ
- Salade-repas avec poulet ou végépâté (sans allergènes)

Taxes incluses.

*À noter que le Centre de foires permet d'apporter un repas-maison à consommer sur place si c'est votre choix. Il n'est pas contre pas autorisé à faire livrer de la nourriture sur place et ce, à aucun moment de la tenue de l'événement.

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