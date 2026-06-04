Foire Diversité Emploi 2026

1 boite repas (2 choix offerts)

- Baguette au rôti de bœuf, mayonnaise BBQ

- Salade-repas avec poulet ou végépâté (sans allergènes)



Taxes incluses.



*À noter que le Centre de foires permet d'apporter un repas-maison à consommer sur place si c'est votre choix. Il n'est pas contre pas autorisé à faire livrer de la nourriture sur place et ce, à aucun moment de la tenue de l'événement.