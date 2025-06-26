Foire agricole Récoltes de ville

1401 Rue Legendre O #105

Montréal, QC H4N 2R9, Canada

Accès acheteurs Foire agricole (taxes incluses)
CA$20

Droit d’entrée à la Foire agricole de Fermes en Ville pour les acheteurs (restaurants, épiceries, institutions)


Ce montant correspond à un tarif de 17,39 $ + taxes.

Accréditation média
free

Réservée aux médias

Sous réserve d'acceptation

Visite de la Centrale agricole - 14 h
free

Il est obligatoire d'avoir un billet acheteur pour accéder à la visite.

Visite guidée de la Centrale agricole (45min).

Places limitées.

Visite de la Centrale agricole - 15 h
free

Il est obligatoire d'avoir un billet acheteur pour accéder à la visite.

Visite guidée de la Centrale agricole (45min). Gratuit avec une entrée à la Foire.

Places limitées.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing