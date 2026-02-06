Fondation du CEB

Un assortiment de produits d'ici pour agrémenter la fin de l'hiver et la relâche scolaire!





Chaque boîte comprend :

2 verres de vin 7 oz à l'effigie de la fondation

1 bouteille de cidre Qui Sème Récolte

2 Berry Blossom Nutra-Fruit

1 pot de confitures aux fraises Ferme Guy Rivest

Tous les profits seront versés à la Fondation du Collège Esther-Blondin, qui a pour mission de :

permettre l’accessibilité à des élèves dont les ressources financières sont limitées;

soutenir la mission éducative du Collège et le développement de ses programmes dans un contexte où l’excellence est une priorité.

La distributton des boîtes se fera au Collège, et ce, dans la semaine du 23 février 2026.



