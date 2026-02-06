Offert par

Fondation École Louis Hippolyte Lafontaine

École Louis Hippolyte Lafontaine

Suçon de Pâques item
Suçon de Pâques
5 $

Suçon au chocolat au lait, 25 gr.

Suçon de Pâques item
Suçon de Pâques
5 $

Suçon au chocolat noir 25 gr.

Lapin Noeud Papillon item
Lapin Noeud Papillon
5 $

Lapin noeud papillon au chocolat au lait, 35g.

Lapin Noeud Papillon item
Lapin Noeud Papillon
5 $

Lapin noeud papillon au chocolat noir, 35g.

Lapin Farceur item
Lapin Farceur
8 $

Un lapin au chocolat au lait, 100g.

Lapin Farceur item
Lapin Farceur
8 $

Un lapin au chocolat noir

Mila La Licorne item
Mila La Licorne
15 $

Une jolie licorne au chocolat au lait, 75g.

Mila La Licorne item
Mila La Licorne
15 $

Une jolie licorne au chocolat noir, 75g.

Annette La Poulette item
Annette La Poulette
19 $

Une poule au chocolat au lait, 110g.

Annette La Poulette item
Annette La Poulette
19 $

Une poule au chocolat noir, 110g.

Édouard Le Coq item
Édouard Le Coq
23 $

Un coq au chocolat au lait, 140g.

Édouard Le Coq item
Édouard Le Coq
23 $

Un coq au chocolat noir, 140g.

Dino Billy Au Long Cou item
Dino Billy Au Long Cou
25 $

Un dinosaure au chocolat au lait, 190g.

Dino Billy Au Long Cou item
Dino Billy Au Long Cou
25 $

Un dinosaure au chocolat noir, 190g.

Ajouter un don pour Fondation École Louis Hippolyte Lafontaine

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!