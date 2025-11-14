Groupe Sentiers Village Sutton

Fonds propre pour les sentiers

160 Chem. Mudgett

Sutton, QC J0E 2K0, Canada

Pont en bois 139
2 500 $

Pont en bois a construire pour traversé un ruisseau bucolique, nous avons besoin de vous pour acheter le bois. Le pont portera votre nom.

Bouteille de vin blanc Altitude 220
50 $

Faite un don de 50$ et recevez une bouteille de vin blanc Altitude 220 du Domaine Girouard avec le logo du GSVS.

Bouteille de vin rouge Pinot noir
50 $

Faite un don de 50$ et recevez une bouteille de vin rouge Pinot Noir du Domaine Girouard avec le logo du Groupe Village Sentier Sutton

Pont en bois Dyer
2 000 $

Pont en bois a construire pour traversé un superbe ruisseau, nous avons besoin de votre don pour acheter le bois. Le pont portera votre nom.

Bas sport GSVS
50 $

Faite un don de 50$ et recevez une paire de bas sport avec le logo du GSVS fabriqué par Robin des Bois

Signalisation
100 $

Affiché votre nom de compagnie sur notre signalisation des sentiers.

plan des sentiers
100 $

Affiché votre nom de compagnie sur notre plan des sentiers.

Traverse de marais en bois
1 000 $

Nous avons besoin de votre vous pour l'achat de bois afin de construire une traverse en bois. La traverse portera votre nom.

Dégustation vin
250 $

Dégustation de vin au Vignoble du

Domaine Girouard

