Fonds propre pour les sentiers

Pont en bois a construire pour traversé un ruisseau bucolique, nous avons besoin de vous pour acheter le bois. Le pont portera votre nom.
Faite un don de 50$ et recevez une bouteille de vin blanc Altitude 220 du Domaine Girouard avec le logo du GSVS.
Faite un don de 50$ et recevez une bouteille de vin rouge Pinot Noir du Domaine Girouard avec le logo du Groupe Village Sentier Sutton
Pont en bois a construire pour traversé un superbe ruisseau, nous avons besoin de votre don pour acheter le bois. Le pont portera votre nom.
Faite un don de 50$ et recevez une paire de bas sport avec le logo du GSVS fabriqué par Robin des Bois
Affiché votre nom de compagnie sur notre signalisation des sentiers.
Affiché votre nom de compagnie sur notre plan des sentiers.
Nous avons besoin de votre vous pour l'achat de bois afin de construire une traverse en bois. La traverse portera votre nom.
Dégustation de vin au Vignoble du
Domaine Girouard
