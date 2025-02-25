Tirage _Forfait pour une escapade à la magnifique Auberge le Baluchon_ Camp MESS d'Entraide 2024

IMPORTANT : Inscrivez-vous avec votre adresse courriel professionnelle et assurez-vous qu'elle est correcte avant de confirmer votre achat. Vous recevrez en temps réel un courriel de confirmation d’achat et vos billets vous seront transmis 2 jours plus tard: la plateforme Zeffy ne délivre pas de façon automatique les billets.

IMPORTANT : Inscrivez-vous avec votre adresse courriel professionnelle et assurez-vous qu'elle est correcte avant de confirmer votre achat. Vous recevrez en temps réel un courriel de confirmation d’achat et vos billets vous seront transmis 2 jours plus tard: la plateforme Zeffy ne délivre pas de façon automatique les billets.

seeMoreDetailsMobile