Forfait 3 pièces ou + / La Bordée (25-26)

1 billet pour 3 des 5 pièces offertes en abonnement. / 37$ le billet (tarif régulier : 47$).
Forfait 3 pièces (35 ans et -)
95 $
1 billet pour 3 des 5 pièces offertes en abonnement. / 32$ le billet (tarif régulier : 47$). / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.
Forfait 3 pièces (FLEX)
117 $
1 billet pour 3 des 5 pièces offertes en abonnement. / Le forfait 3 pièces Flex vous offre flexibilité et tarif préférentiel. Variez vos semaines, soirs, sièges. / 39$ le billet (tarif régulier : 47$).
EN OPTION : Fanny (régulier)
37 $
Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 26 novembre au 6 décembre 2025.
EN OPTION : Fanny (35 ans et -)
32 $
Tarif préférentiel à 32$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 26 novembre au 6 décembre 2025.
EN OPTION : Fanny (FLEX)
39 $
Tarif préférentiel à 39$ pour cette en option (tarif régulier : 47$). / Du 26 novembre au 6 décembre 2025.
EN OPTION : Clémence (régulier)
37 $
Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 10 au 14 décembre 2025.
EN OPTION : Clémence (35 ans et -)
32 $
Tarif préférentiel à 32$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 10 au 14 décembre 2025.
EN OPTION : Clémence (FLEX)
39 $
Tarif préférentiel à 39$ pour cette en option (tarif régulier : 47$). / Du 10 au 14 décembre 2025.
EN OPTION : La suspension consentie ... (régulier)
37 $
Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 1er au 5 avril 2026.
EN OPTION : La suspension consentie ... (35 ans et -)
32 $
Tarif préférentiel à 32$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 1er au 5 avril 2026.
EN OPTION : La suspension consentie ... (FLEX)
39 $
Tarif préférentiel à 39$ pour cette en option (tarif régulier : 47$). / Du 1er au 5 avril 2026.
EN OPTION : Cosse-tu penses ... (régulier)
37 $
Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 8 au 12 avril 2026.
EN OPTION : Cosse-tu penses ... (35 ans et -)
32 $
Tarif préférentiel à 32$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 8 au 12 avril 2026.
EN OPTION : Cosse-tu penses ... (FLEX)
39 $
Tarif préférentiel à 39$ pour cette en option (tarif régulier : 47$). / Du 8 au 12 avril 2026.
EN OPTION : (Dé)tourner sa langue (5 à 7)
24 $
Tarif préférentiel à 24$ (tarif régulier à 26$). / Cette pièce en formule 5 à 7 inclut une bouchée et une boisson par personne / Du 25 août au 12 septembre 2025.
EN OPTION : Méthadone Bertrand (5 à 7)
24 $
Tarif préférentiel à 24$ (tarif régulier à 26$). / Cette pièce en formule 5 à 7 inclut une bouchée et une boisson par personne / Du 9 au 27 mars 2026.
Ajouter un don pour Théâtre La Bordée
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!