Forfait 3 pièces ou + / La Bordée (26-27)

Organisé par
À propos de cet événement
1 billet pour 3 des 4 pièces produites par La Bordée. / 39$ le billet (tarif régulier : 49$).
1 billet pour 3 des 4 pièces produites par La Bordée. /37$ le billet (tarif régulier : 45$). / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.
1 billet pour 3 des 4 pièces produites par La Bordée. / Le forfait 3 pièces Flex vous offre flexibilité et tarif préférentiel. Variez vos semaines, soirs, sièges. / 42$ le billet (tarif régulier : 49$).
Tarif préférentiel à 39$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 26 août au 5 septembre 2026.
Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 45$). / Du 26 août au 5 septembre 2026. / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.5.
Tarif préférentiel à 42$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 26 août au 5 septembre 2026.
Tarif préférentiel à 39$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 15 au 24 octobre 2026.
Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 10 au 14 décembre 2025.
Tarif préférentiel à 42$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 15 au 24 octobre 2026.
Tarif préférentiel à 39$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 17 au 22 décembre 2026.
Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 45$). / Du 17 au 22 décembre 2026. / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.
Tarif préférentiel à 42$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 17 au 22 décembre 2026.
Tarif préférentiel à 39$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 31 mars au 10 avril 2027.
Tarif préférentiel à 34$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 45$). / Du 31 mars au 10 avril 2027. / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.
Tarif préférentiel à 41$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 31 mars au 10 avril 2027.
Tarif préférentiel à 26$ (tarif régulier : 28$). / Cette pièce en formule 5 à 7 inclut une bouchée et une boisson par personne / Du 3 au 21 mai 2027.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!