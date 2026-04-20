Théâtre La Bordée

Organisé par

Théâtre La Bordée

À propos de cet événement

Forfait 3 pièces ou + / La Bordée (26-27)

315

rue Saint-Joseph Est Québec (Québec) G1K 3B3

Forfait 3 pièces (régulier)
117 $

1 billet pour 3 des 4 pièces produites par La Bordée. / 39$ le billet (tarif régulier : 49$).

Forfait 3 pièces (65 ans et +)
111 $

1 billet pour 3 des 4 pièces produites par La Bordée. /37$ le billet (tarif régulier : 45$). / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.

Forfait 3 pièces (FLEX)
126 $

1 billet pour 3 des 4 pièces produites par La Bordée. / Le forfait 3 pièces Flex vous offre flexibilité et tarif préférentiel. Variez vos semaines, soirs, sièges. / 42$ le billet (tarif régulier : 49$).

EN OPTION : Cinq balles dans la tête (régulier)
39 $

Tarif préférentiel à 39$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 26 août au 5 septembre 2026.

EN OPTION : Cinq balles dans la tête (65 et +)
37 $

Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 45$). / Du 26 août au 5 septembre 2026. / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.5.

EN OPTION : Cinq balles dans la tête (FLEX)
42 $

Tarif préférentiel à 42$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 26 août au 5 septembre 2026.

EN OPTION : Dimanche à Sodome (régulier)
39 $

Tarif préférentiel à 39$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 15 au 24 octobre 2026.

EN OPTION : Dimanche à Sodome (65 et +)
37 $

Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 47$). / Du 10 au 14 décembre 2025.

EN OPTION : Dimanche à Sodome (FLEX)
42 $

Tarif préférentiel à 42$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 15 au 24 octobre 2026.

EN OPTION : La Librairie (régulier)
39 $

Tarif préférentiel à 39$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 17 au 22 décembre 2026.

EN OPTION : La Librairie (65 et +)
37 $

Tarif préférentiel à 37$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 45$). / Du 17 au 22 décembre 2026. / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.

EN OPTION : La Librairie (FLEX)
42 $

Tarif préférentiel à 42$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 17 au 22 décembre 2026.

EN OPTION : Le Show Beige (régulier)
39 $

Tarif préférentiel à 39$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 31 mars au 10 avril 2027.

EN OPTION : Le Show Beige (65 et +)
34 $

Tarif préférentiel à 34$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 45$). / Du 31 mars au 10 avril 2027. / Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner votre billet.

EN OPTION : Le Show Beige (FLEX)
41 $

Tarif préférentiel à 41$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 49$). / Du 31 mars au 10 avril 2027.

EN OPTION : Triptylique (5 à 7)
26 $

Tarif préférentiel à 26$ (tarif régulier : 28$). / Cette pièce en formule 5 à 7 inclut une bouchée et une boisson par personne / Du 3 au 21 mai 2027.

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