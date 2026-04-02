Forfait de service temporaire 14 jours Helico Secours Coopérative de solidarité/ Pourvoirie Camp Cooper / Cooper Camp Outfitter

(20$ +tx) *Taxes incluses (TPS 788967461RT0001 (5%) = 1,00 $ / TVQ 1227862871TQ0001( 9,975%) = 3,00$ Vous devez être membre de la coopérative ou de votre association pour bénéficier d'un forfait individuel qui couvre une seule personne. *sans frais pour vos enfants et petits-enfants de 17 ans et moins.

Pour plus d'une personne, ils doivent demeurer à la même adresse que la personne qui est membre.