Forfait Gourmand 2025

LE FORFAIT GOURMAND est préparé par le programme de Techniques de diététique.
Celui-ci comprend :
- Potage à la courge et aux pommes;
- Lasagne de bœuf haché;
- Tarte au sucre.
Merci de soutenir la réussite éducative des étudiant.e.s en contribuant au développement et à la réalisation de projets innovateurs, d’activités formatrices et de services de qualité au Cégep.
Vous devez récupérer votre forfait le 25 février entre 15 h 30 et 17 h au Cégep de l'Outaouais, 333 boul. de la Cité-des-Jeunes, au local 1.361 (AUX SESSIONS GOURMANDES)
