Forfait Gourmand 2025

LE FORFAIT GOURMAND est préparé par le programme de Techniques de diététique. Celui-ci comprend : - Potage à la courge et aux pommes; - Lasagne de bœuf haché; - Tarte au sucre. Merci de soutenir la réussite éducative des étudiant.e.s en contribuant au développement et à la réalisation de projets innovateurs, d’activités formatrices et de services de qualité au Cégep. Vous devez récupérer votre forfait le 25 février entre 15 h 30 et 17 h au Cégep de l'Outaouais, 333 boul. de la Cité-des-Jeunes, au local 1.361 (AUX SESSIONS GOURMANDES)

