Forfait misaison OSS 25-26 - Catherine Fernet

3 billets dans la section A - Tarif régulier OSS
160 $

Un billet pour chacun des 3 Grands concerts BMO présentés au Centre culturel de l'UdeS dans la programmation hiver-printemps 2026 (22 février, 21 mars et 10 mai). La promotion comprend les vignettes de stationnement pour chaque spectacle. Ce montant inclut les taxes et les frais de services. Une économie de 65$ sur le tarif régulier et de 32$ sur le tarif promotionnel des Fêtes.

3 billets dans la section A - Tarif aîné OSS
160 $

Un billet pour chacun des 3 Grands concerts BMO présentés au Centre culturel de l'UdeS dans la programmation hiver-printemps 2026 (22 février, 21 mars et 10 mai). Ce montant inclut les taxes et les frais de services. Une économie de 41$ sur le tarif aîné et de 11$ sur le tarif promotionnel des Fêtes.

