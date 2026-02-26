Forfaits de commandite – Banquet du Jubilé : 50 ans

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À propos de cet événement
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Un forfait accessible offrant une présence visible lors du banquet.
Avantages :
✔ Logo affiché sur les écrans du banquet du 30 mai.
✔ Logo inclus dans le programme imprimé du banquet.
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Nous tenons à vous préciser que l’achat de tables à titre de commanditaire ne comprend pas l’admission au banquet.
Si vous êtes commanditaire et souhaitez assister personnellement à l’événement, nous vous invitons à procéder à l’achat de vos billets à l’aide du code QR dédié aux participants, distinct de celui utilisé pour la commandite.
Nous serons honorés de vous accueillir lors du Grand Banquet du Jubilé, le 30 mai, pour célébrer ensemble ce moment historique.
Un niveau intermédiaire offrant une visibilité plus complète.
Avantages :
✔ Tous les avantages du Bronze, plus :
✔ Logo affiché en rotation prioritaire sur les écrans du banquet.
✔ Espace réservé pour déposer cartes d’affaires ou brochures près de l’entrée/sortie du banquet.
✔ Nom du commanditaire mentionné verbalement lors des remerciements officiels.
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Nous tenons à vous préciser que l’achat de tables à titre de commanditaire ne comprend pas l’admission au banquet.
Si vous êtes commanditaire et souhaitez assister personnellement à l’événement, nous vous invitons à procéder à l’achat de vos billets à l’aide du code QR dédié aux participants, distinct de celui utilisé pour la commandite.
Nous serons honorés de vous accueillir lors du Grand Banquet du Jubilé, le 30 mai, pour célébrer ensemble ce moment historique.
Le forfait prestige, offrant une présence dominante lors du banquet du Jubilé.
Avantages :
⭐ Tous les avantages du Bronze et Argent, plus :
⭐ Présence du logo sur tous les supports imprimés officiels.
⭐ Possibilité d’un kiosque ou d’une table de présentation au banquet.
⭐ Cartes d’affaires sur les tables du banquet.
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Nous tenons à vous préciser que l’achat de tables à titre de commanditaire ne comprend pas l’admission au banquet.
Si vous êtes commanditaire et souhaitez assister personnellement à l’événement, nous vous invitons à procéder à l’achat de vos billets à l’aide du code QR dédié aux participants, distinct de celui utilisé pour la commandite.
Nous serons honorés de vous accueillir lors du Grand Banquet du Jubilé, le 30 mai, pour célébrer ensemble ce moment historique.
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