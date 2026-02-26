Forfaits de commandite – Banquet du Jubilé : 50 ans

Un forfait accessible offrant une présence visible lors du banquet.





Avantages :

✔ Logo affiché sur les écrans du banquet du 30 mai.

✔ Logo inclus dans le programme imprimé du banquet.

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Nous tenons à vous préciser que l’achat de tables à titre de commanditaire ne comprend pas l’admission au banquet.

Si vous êtes commanditaire et souhaitez assister personnellement à l’événement, nous vous invitons à procéder à l’achat de vos billets à l’aide du code QR dédié aux participants, distinct de celui utilisé pour la commandite.





Nous serons honorés de vous accueillir lors du Grand Banquet du Jubilé, le 30 mai, pour célébrer ensemble ce moment historique.