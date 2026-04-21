Formation 28 mai - Moi, l'autre et la gang

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À propos de cet événement
Formation Moi, l'autre et la gang et le dîner
Tofu mariné aux épices et huile d'ail confit puis fumé, sur salade crémeuse de choux, brocoli et pommes
fraiches, décoré de pickles de chou-fleur au cari jaune et pois verts rôtis. Bouchée sucrée.
Poitrine de poulet fumée aux épices sur salade de farfalles, Chorizo du Bangard, pesto de tomates séchées,
roquette, feta & sauce Alabama. Bouchée sucrée.
Courgettes, poivrons et oignons grillés, mayonnaise au cari jaune, épinards et brie. Servi avec salade
d'orzo, boccocini, olives, tomates séchées et citron. Bouchée sucrée.
Sandwich à la poitrine de poulet fumée aux épices façon BLT, bacon fumé du Bangard, épinards,
tomates et mayonnaise. Servi avec notre salade d'orzo, boccocini, olives, tomates séchées et citron.
Bouchée sucrée.
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