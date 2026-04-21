Organisé par

La Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy

À propos de cet événement

Formation 28 mai - Moi, l'autre et la gang

2200 Rue de la Faune

Québec, QC G3E 1K7, Canada

Journée formation et dîner
50 $

Formation Moi, l'autre et la gang et le dîner

Bol de tofu et choux item
Bol de tofu et choux
Gratuit

Tofu mariné aux épices et huile d'ail confit puis fumé, sur salade crémeuse de choux, brocoli et pommes

fraiches, décoré de pickles de chou-fleur au cari jaune et pois verts rôtis. Bouchée sucrée.

Bol de poulet et farfalles item
Bol de poulet et farfalles
Gratuit

Poitrine de poulet fumée aux épices sur salade de farfalles, Chorizo du Bangard, pesto de tomates séchées,

roquette, feta & sauce Alabama. Bouchée sucrée.

Ciabatta aux légumes grillés item
Ciabatta aux légumes grillés
Gratuit

Courgettes, poivrons et oignons grillés, mayonnaise au cari jaune, épinards et brie. Servi avec salade

d'orzo, boccocini, olives, tomates séchées et citron. Bouchée sucrée.

Baguette façon BLT item
Baguette façon BLT
Gratuit

Sandwich à la poitrine de poulet fumée aux épices façon BLT, bacon fumé du Bangard, épinards,

tomates et mayonnaise. Servi avec notre salade d'orzo, boccocini, olives, tomates séchées et citron.

Bouchée sucrée.

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