Formation 36 Heures Automne 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Trois-Rivières, QC G9A 1J7, Canada
PORTEZ ATTENTION À L'HEURE LORS DE VOTRE SÉLECTION, NOUS AVONS DEUX COHORTES
Un seul billet par inscription car nous avons besoin de vos informations afin d'ouvrir votre dossier. Le prix inclus le cartable qui vous sera remis au premier jour de la formation.
Le don Zeffy est facultatif lors du paiement.
PORTEZ ATTENTION À L'HEURE LORS DE VOTRE SÉLECTION, NOUS AVONS DEUX COHORTES
Un seul billet par inscription car nous avons besoin de vos informations afin d'ouvrir votre dossier. Le prix inclus le cartable qui vous sera remis au premier jour de la formation.
Le don Zeffy est facultatif lors du paiement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!