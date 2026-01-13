Église adventiste du septième jour – Fédération du Québec / Seventh-day Adventist Church - Quebec Conference

Organisé par

Église adventiste du septième jour – Fédération du Québec / Seventh-day Adventist Church - Quebec Conference

À propos de cet événement

Formation bénévoles ADRA - Réponse aux urgences - Début 2026 - 25$ (10$ étudiant)

Admission FORMATION
25 $

1) Samedi 4 avril Centre IEÉ (FRANÇAIS)

2) Samedi 25 avril LaSalle New Life (ANGLAIS)


25$ pour le cahier de formation, la prise de photo, l'ouverture d'un dossier avec le code d'éthique signé, l'application profil bénévole sur votre cellulaire, etc.


Les étudiants ont droit à une réduction de 15$. Communiquez par courriel avec Jean Renaud pour recevoir le code de coupon de réduction.

Ajouter un don pour Église adventiste du septième jour – Fédération du Québec / Seventh-day Adventist Church - Quebec Conference

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!