Formation bénévoles ADRA - Réponse aux urgences - Début 2026 - 25$ (10$ étudiant)

1) Samedi 4 avril Centre IEÉ (FRANÇAIS)

2) Samedi 25 avril LaSalle New Life (ANGLAIS)





25$ pour le cahier de formation, la prise de photo, l'ouverture d'un dossier avec le code d'éthique signé, l'application profil bénévole sur votre cellulaire, etc.





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