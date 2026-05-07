Regroupement des maisons des jeunes du Québec

Organisé par

Regroupement des maisons des jeunes du Québec

À propos de cet événement

Formation Alterados - Sois, ose, deviens : Guider les ados dans un monde d'influences (BSL)

Mardi 22 septembre 2026 - Bas-Saint-Laurent
Gratuit

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