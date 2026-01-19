Formation CHAT GPT 2.0 - seconde partie

Description
Ce webinaire vise à approfondir l’utilisation de ChatGPT de façon responsable, structurée et utile au quotidien. Il permettra de mieux contrôler les réponses de l’IA, de réduire les erreurs et de produire des contenus fiables, inclusifs et adaptés à différents contextes.
Au programme
- Comprendre les forces et les limites de ChatGPT
- Techniques de prompting intermédiaires et avancées appliquées à des cas concrets
- Utiliser ChatGPT comme outil d’aide à la réflexion et à la prise de décision
- Évaluer la qualité des contenus générés avant leur diffusion
- Structurer l’utilisation de ChatGPT en cohérence avec la mission et les valeurs de l’organisme
Les participant·e·s repartiront avec des modèles de prompts, une grille d’évaluation et des repères concrets pour une intégration efficace de l’outil.
