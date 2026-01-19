Formation CHAT GPT 2.0 - seconde partie

Description

Ce webinaire vise à approfondir l’utilisation de ChatGPT de façon responsable, structurée et utile au quotidien. Il permettra de mieux contrôler les réponses de l’IA, de réduire les erreurs et de produire des contenus fiables, inclusifs et adaptés à différents contextes.

Au programme

Comprendre les forces et les limites de ChatGPT

Techniques de prompting intermédiaires et avancées appliquées à des cas concrets

Utiliser ChatGPT comme outil d’aide à la réflexion et à la prise de décision

Évaluer la qualité des contenus générés avant leur diffusion

Structurer l’utilisation de ChatGPT en cohérence avec la mission et les valeurs de l’organisme

Les participant·e·s repartiront avec des modèles de prompts, une grille d’évaluation et des repères concrets pour une intégration efficace de l’outil.