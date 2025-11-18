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Formation ▸ Classe de maître

Organisations - Virtuel
5 173,88 $

Sous-total: 4 500.00 | TPS: 225.00 | TVQ: 448.88 | Total: 5 173.88

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Organisations - Présentiel
5 748,75 $

Sous-total: 5 000.00 | TPS: 250.00 | TVQ: 498.75 | Total: 5 748.75

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OBNL - Virtuel
3 449,25 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire.

Sous-total: 3 000.00 | TPS: 150.00 | TVQ: 299.25 | Total: 3 449.25

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OBNL - Présentiel
4 024,13 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire.

Sous-total: 3 500.00 | TPS: 175.00 | TVQ: 349.13 | Total: 4 024.13

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