A circle of clenched fists in the foreground is set against a blurred, dark background.
La Collective, Théâtre de l'Opprimé

Organisé par

La Collective, Théâtre de l'Opprimé

À propos de cet événement

Formation : création d'un théâtre forum

1564 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2X 1K1, Canada

Tarif lève-tôt
345 $

En vous inscrivant tôt, vous nous aidez à planifier la formation dans les meilleures conditions et à organiser les ressources nécessaires. Merci pour votre confiance !

Tarif régulier
460 $

Le tarif de référence de la formation.

Tarif accessible
400 $

Parce que nous souhaitons rendre cette formation accessible au plus grand nombre, nous proposons ce tarif réduit aux personnes dont les moyens financiers sont plus limités.

Tarif solidarité
520 $

En choisissant ce tarif, vous contribuez à soutenir la participation de personnes ayant moins de moyens financiers. Merci de faire vivre cette solidarité.

Tarif étudiant et étudiante
220 $

Destiné aux personnes étudiantes, ce tarif est proposé afin de soutenir la relève.

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