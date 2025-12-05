Formation de DJ - hiver 2026

LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX! 290$ + tx





Les formations débutantes on lieu au 58 rue Wellington Nord les lundi de 18-20h.





Cette formation constitue une introduction complète à la pratique du DJing, vous apprendrez les bases essentielles pour devenir un DJ.





Chaque élève dispose d’un poste complet : contrôleur Pioneer DDJ-400, ordinateur portable et plan de travail individuel.

Seuls les écouteurs avec fil sont à apporter par l’élève.





Durant cette formation, tu apprendras à enchaîner tes morceaux avec fluidité, comprendre la structure musicale, utiliser les bons outils et développer ton oreille afin de devenir un DJ.