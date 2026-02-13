Formation de DJ | Printemps 2026

À propos de cet événement
LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX! 870$ + tx
Formation DJ — Parcours Complet
Bundle incluant les trois niveaux de formations.
Le parcours complet est conçu pour celles et ceux qui souhaitent aller du premier mix jusqu’à la maîtrise professionnelle.
Ce programme regroupe les trois niveaux de formations de l’Espace Muzeau dans un cheminement continu, pratique et encadré par des DJ actifs de la scène électronique.
Au fil des cours, tu apprendras à :
🎚️ maîtriser les bases du mix sur Rekordbox (niveaux 1 et 2)
🎚️ perfectionner tes transitions, ton oreille et ta créativité
🎚️ comprendre la gestion d’énergie dans un set
🎚️ explorer les CDJ, la table DJM et une introduction au vinyle
🎚️ développer ton identité artistique et ton positionnement dans le milieu
🎚️ comprendre les bases du marketing, du branding et de la carrière DJ
Tout le matériel est fourni sur place : contrôleurs, ordinateurs et équipement professionnel (DJM+CDJ).
Seuls les écouteurs avec fil sont à apporter par l’élève.
LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX! 290$ + tx
Les formations débutantes on lieu au 58 rue Wellington Nord les DIMANCHE de 15-17h.
Cette formation constitue une introduction complète à la pratique du DJing, vous apprendrez à enchaîner des morceaux avec fluidité, comprendre la structure musicale et toutes les bases essentielles pour devenir un DJ.
Chaque élève dispose d’un poste complet : contrôleur Pioneer DDJ-400, ordinateur portable et plan de travail individuel.
Seuls les écouteurs avec fil sont à apporter par l’élève.
LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX! 290$ + tx
Les formations débutantes on lieu au 58 rue Wellington Nord les LUNDI de 18-20h.
Cette formation constitue une introduction complète à la pratique du DJing, vous apprendrez à enchaîner des morceaux avec fluidité, comprendre la structure musicale et toutes les bases essentielles pour devenir un DJ.
Chaque élève dispose d’un poste complet : contrôleur Pioneer DDJ-400, ordinateur portable et plan de travail individuel.
Seuls les écouteurs avec fil sont à apporter par l’élève.
LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX! 290$ + tx
Les formations Intermédiaires on lieu au 58 rue Wellington Nord les MARDI de 18-20h.
Durant cette formation, tu découvriras aussi comment bâtir ta bibliothèque musicale, préparer tes clés USB et comprendre comment controller l'énergie de tes sets pour t’exercer comme un vrai DJ.
Chaque élève dispose d’un poste complet : contrôleur Pioneer DDJ-400, ordinateur portable et plan de travail individuel.
Seuls les écouteurs avec fil sont à apporter par l’élève.
LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX! 365$ + tx
Les formations Avancés on lieu au 58 rue Wellington Nord les MERCREDI de 18-21h.
Cette formation constitue une introduction complète à la pratique du DJing, vous apprendrez les bases essentielles pour devenir un DJ.
Chaque élève dispose d’un poste complet : contrôleur Pioneer DDJ-400, ordinateur portable et plan de travail individuel.
Seuls les écouteurs avec fil sont à apporter par l’élève.
Durant cette formation, tu découvriras aussi comment bâtir ta bibliothèque musicale, préparer tes clés USB et comprendre comment controller l'énergie de tes sets pour t’exercer comme un vrai DJ.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!