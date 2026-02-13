Formation de DJ | Printemps 2026

LES TAXES SONT INCLUSES DANS LE PRIX! 870$ + tx





Formation DJ — Parcours Complet

Bundle incluant les trois niveaux de formations.





Le parcours complet est conçu pour celles et ceux qui souhaitent aller du premier mix jusqu’à la maîtrise professionnelle.

Ce programme regroupe les trois niveaux de formations de l’Espace Muzeau dans un cheminement continu, pratique et encadré par des DJ actifs de la scène électronique.





Au fil des cours, tu apprendras à :

🎚️ maîtriser les bases du mix sur Rekordbox (niveaux 1 et 2)

🎚️ perfectionner tes transitions, ton oreille et ta créativité

🎚️ comprendre la gestion d’énergie dans un set

🎚️ explorer les CDJ, la table DJM et une introduction au vinyle

🎚️ développer ton identité artistique et ton positionnement dans le milieu

🎚️ comprendre les bases du marketing, du branding et de la carrière DJ





Tout le matériel est fourni sur place : contrôleurs, ordinateurs et équipement professionnel (DJM+CDJ).

Seuls les écouteurs avec fil sont à apporter par l’élève.











