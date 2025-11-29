Formation ▸ Laboratoires mentoraux

Organisations - Virtuel
3 449,25 $

Sous-total: 3 000.00 | TPS: 150.00 | TVQ: 299.25 | Total: 3 449.25

Organisations - Présentiel
4 024,13 $

Sous-total: 3 500.00 | TPS: 175.00 | TVQ: 349.13 | Total: 4 024.13

OBNL - Virtuel
2 874,38 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire.

Sous-total: 2 500.00 | TPS: 125.00 | TVQ: 249.38 | Total: 2 874.38

OBNL - Présentiel
3 449,25 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire.

Sous-total: 3 000.00 | TPS: 150.00 | TVQ: 299.25 | Total: 3 449.25

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!