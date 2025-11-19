Mentorat Québec

Offert par

Mentorat Québec

À propos de cette boutique

Formation ▸ Le mentorat entre pairs

Organisations - Virtuel
2 874,38 $

Sous-total: 2 500.00 | TPS: 125.00 | TVQ: 249.38 | Total: 2 874.38

Organisations - Présentiel
3 449,25 $

Sous-total: 3 000.00 | TPS: 150.00 | TVQ: 299.25 | Total: 3 449.25

Organisation à but non-lucratif - Virtuel
2 299,50 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire.
Sous-total: 2 000.00 | TPS: 100.00 | TVQ: 199.50 | Total: 2 299.50

Organisation à but non-lucratif - Présentiel
2 874,38 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire. Sous-total: 2 500.00 | TPS: 125.00 | TVQ: 249.38 | Total: 2 874.38

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!