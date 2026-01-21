Sport et Loisir de l'île de Montréal

Formation mécanique vélo en contexte scolaire

11600 Bd de l'Acadie

Montréal, QC H3M 2T2, Canada

Tarif préférentiel pour les écoles membres de eX3 Montréal
91,98 $

Tarif préférentiel pour les intervenant·e·s des écoles inscrit·e·s à eX3 de l'île de Montréal.


En cas de doute, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: [email protected]


Détails des frais d'inscription

Sous-total : 80 $

TPS #870760345 RT0001 : 4,00 $

TVQ #1022595756 TQ0001: 7,98 $

Total incluant les taxes : 91,98 $

Tarif régulier pour les membres de SLIM
110,38 $

Toutes les écoles des centres de services scolaires et commissions scolaires de l'île de Montréal sont membres de SLIM (CSSDM, CSSMB, CSSPI, EMSB, LBPSB).


Pour les écoles privées et les établissements d'enseignement postsecondaire situés sur l'île de Montréal, merci de vous référez à cette liste : https://www.sportloisirmontreal.ca/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-12-membres-24-28-slim.pdf


Détails des frais d'inscription

Sous-total : 96 $

TPS #870760345 RT0001 : 4,80 $

TVQ #1022595756 TQ0001: 9,58 $

Total incluant les taxes : 110,38 $

Tarif pour les non-membres - Sur l'île de Montréal
132,22 $

Merci de sélectionner ce tarif si votre école privée, située sur le territoire de l'île de Montréal, ne fait pas partie de cette liste: https://www.sportloisirmontreal.ca/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-12-membres-24-28-slim.pdf


Détails des frais d'inscription

Sous-total : 115 $

TPS #870760345 RT0001 : 5,75 $

TVQ #1022595756 TQ0001: 11,47 $

Total incluant les taxes : 132,22 $

Tarif pour les écoles hors de l'île de Montréal
143,72 $

Merci de sélectionner ce tarif si vous provenez d'une école ou d'une organisation à l'extérieur de l'île de Montréal.


Détails des frais d'inscription

Sous-total : 125 $

TPS #870760345 RT0001 : 6,25 $

TVQ #1022595756 TQ0001: 12,47 $

Total incluant les taxes : 143,72 $

