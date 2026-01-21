Formation mécanique vélo en contexte scolaire

Tarif préférentiel pour les intervenant·e·s des écoles inscrit·e·s à eX3 de l'île de Montréal.





En cas de doute, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: [email protected].





Détails des frais d'inscription

Sous-total : 80 $

TPS #870760345 RT0001 : 4,00 $

TVQ #1022595756 TQ0001: 7,98 $

Total incluant les taxes : 91,98 $